Иерусалим, , 03:43 — REGNUM Военное командование Израиля рекомендовало жителям населённых пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа, оставаться в защищённых укрытиях. Об этом утром 14 мая сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«В соответствии с обновлёнными правилами Командования тыла, жителей поселений, расположенных на расстоянии до четырёх километров от границы с сектором Газа, просят оставаться в охраняемой зоне до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter видеоролик с падающей сразу после старта ракеты, запущенной движением ХАМАС.

«Это не первый раз… У ХАМАС произошли осечки при запуске 350 ракет за последние три дня… что приводит к гибели ни в чём не повинных жителей Газы», — говорится в комментарии к видеоролику.

Ранее израильские военные объявили о начале атаки на сектор Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала обострения палестино-израильского конфликта.

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