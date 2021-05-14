Рамалла , , 02:42 — REGNUM Свыше 500 жилых строений полностью разрушены в секторе Газа в ходе авиаударов военно-воздушных сил Израиля, продолжающихся с 10 мая. Об этом 13 мая передала радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на власти палестинского анклава.

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Еще около 2500 жилых зданий подверглись частичному разрушению. Разрушения получили также 58 государственных сооружений, включая школы, медучреждения и опреснительные станции.

Кроме того, значительные повреждения причинены дорогам и системе энергоснабжения Газы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Армия обороны Израиля заявила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта из сектора Газа было выпущено 1750 ракет.

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