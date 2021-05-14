Подгорица, , 03:43 — REGNUM Правительство Черногории 13 мая приняло решение об открытии консульства Черногории в турецком городе Анталья. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Открывается консульство Черногории в Анталье. Во главе консульства будет находится почётный консул, юрисдикция которого будет распространятся на всю провинцию Анталья. Министерство иностранных дел Черногории предпримет необходимые меры для реализации этого решения», — говорится в постановлении правительства этой страны.

Настоящее решение вступает в силу на восьмой день со дня его публикации в «Официальном вестнике Черногории».

Напомним, ранее в городе Искендерун в Турции было открыто почетное консульства на территории страны.