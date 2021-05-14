Гавана, , 02:33 — REGNUM Появление новых штаммов коронавирусной инфекции, завезенных на Кубу, могло вызвать рост заболеваемости COVID-19 в республике, сообщает газета Granma.

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По данным кубинского минздрава, в республике выявили британских, бразильский и южноафриканский штаммы SARS-CoV-2. Предполагается, что эти разновидности инфекции являются более заразными и устойчивыми к вакцинам.

Согласно данным исследователей, в кубинской столице Гаване около 87,7% пациентов заражены именно южноафриканским штаммом. При этом именно столица Кубы является наиболее крупным очагом распространения инфекции в стране, на нее приходится около половины всех выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2.