Париж, , 02:29 — REGNUM Мэрия Парижа собирается к 2022 году сделать центр столицы свободным от транзитного движения автомобилей, расширив пешеходные зоны и выделенные полосы для велосипедов и общественного транспорта. Об этом 13 мая сообщает Ouest-France.

В центре столицы будет создана «зона с ограниченным движением», в которую полностью войдёт исторический центр Парижа — 1, 2, 3 и 4 округа и часть левого берега, расположенного к северу от бульвара Сен-Жермен в V, VI и VII округах. Как сообщил заместитель мэра Парижа Давид Бельяр, данное предложение поможет сократить транзитное движение автомобилей, чтобы оставить больше места для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

https://twitter.com/David_Belliard/status/1392567052678967296

Давид Бельяр «Парижу не стоит упразднять весь трафик — местные жители, люди с ограниченными физическими возможностями, такси, ремесленники и торговцы и т. д. сохранят доступ к зоне с ограниченным движением».

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Парижа обвинила горожан, возмутившихся состоянием столицы и грязью на улицах, в клевете.

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