Париж, , 02:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 14 мая заявил в Twitter, что войска Азербайджана «должны немедленно уйти» из Армении.

Эммануэль Макрон «Вооруженные силы Азербайджана вошли на территорию Армении. Они должны немедленно уйти. Я еще раз говорю армянскому народу: Франция солидарна с вами сейчас и будет в дальнейшем».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Армении возбудили уголовное дело из-за пересечения азербайджанскими военными границы республики. Согласно их данным, 12 мая в 8:00 вооружённая группа азербайджанских военных без разрешения пересекла государственную границу Армении в районе Чёрного озера (Севлич) в Сюникской области.

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