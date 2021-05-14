Петропавловск-Камчатский, , 02:25 — REGNUM На Камчатке началась проверка размещённой в СМИ информации о недоплатах медикам, работавшим с пациентами в условиях пандемии коронавируса. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

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Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда в регионе выявила факт регулярной недоплаты врачам и медсёстрам, работавшим с пациентами с COVID-19. Из-за незаконного начисления премий с коэффициентом 1,6, вместо 1,8, медики недополучили в общей сумме около 200 млн рублей.

«В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за начисление стимулирующих выплат, полагающихся врачам при работе в условиях новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Отмечается, что по итогам доследственной проверки будет принято соответствующее законодательству решение.