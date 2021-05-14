Тайбэй, , 02:23 — REGNUM Электроснабжение Тайваня возобновилось вечером 13 мая после нескольких часов чередующихся отключений по всему острову, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Тайваньской энергетической компании, около 4 млн домохозяйств пострадали после того, как электростанция Синта в городе Гаосюн не смогла распределить энергию из-за сбоя в электросети.

Веерные отключения начались около 3 часов дня, а электроснабжение было восстановлено лишь к 20:00 после аварийного ремонта. Общественная критика властей нарастает, поскольку отключению электричества подвергли людей в ситуации многочасовой изнуряющей жары.

Кроме того, это спровоцировало транспортный хаос, а некоторые жители острова провели многие часы запертыми в лифтах. Местные власти извинились за отключения электроэнергии на пресс-конференции и пообещали предоставить более подробные объяснения по поводу инцидента уже 14 мая.

В последние годы Тайвань страдает от нестабильного энергоснабжения. В августе 2017 года произошла поломка шести энергоблоков на электростанции Датан в городе Таоюань, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в 17 округах и городах, затронув 6,68 миллиона домохозяйств.