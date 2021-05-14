Белград, , 02:13 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 13 мая в Афинах после встреч с официальными лицами из Греции заявила, что на следующей неделе Сербия и Греция подпишут соглашение об отмене роуминга.

Брнабич отметила, что сербские граждане, приезжающие в Грецию, больше не будут платить за роуминг за границей. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Брнабич сообщила, что министр телекоммуникаций, торговли и туризма Сербии Татьяна Матич уже на следующей неделе приедет в Афины, чтобы подписать это соглашение, которое вступит в силу незамедлительно.

«Мы сделали, как правительство, все, чтобы облегчить путешествия гражданам, планирующим поездку в Грецию летом», — отметила Брнабич.

Она поблагодарила премьер-министра Греции Кириакоса Микотакиса за то, что Греция в одностороннем порядке признала сербские цифровые сертификаты вакцинации.

«С 14 мая греки открывают пограничный переход Евзони, и все вакцинированные граждане Сербии смогут без проблем въехать в Грецию без каких-либо дополнительных подтверждений», — подчеркнула премьер-министр Сербии.