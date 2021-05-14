Иерусалим, , 02:05 — REGNUM Три ракеты были запущены с территории Ливана по северу Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.

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Утверждается, что пуски осуществлялись в направлении Средиземного моря у побережья Галилеи. В результате обстрела никто не пострадал. При этом ливанский новостной портал Elnashra сообщает, что пуски ракет осуществило ливанское движение «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по израильским городам Ашкелон и Ашдод. Палестинское движение уже назвало эти удары ответом на атаки Израиля по северным районам сектора Газа.

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