Красноярск, , 01:58 — REGNUM В пятницу, 14 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +16…+18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 05:50 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 14 на 15 мая ожидается до +3…+4 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В субботу, 15 мая, в Красноярске до +15…+20 °C днём и +8…+11 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В воскресенье, 16 мая, в Красноярске ожидается до +14…+16 °C днём. Ночью — до +3…+5 °C. Временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 мая на юге Таймырского МР и в Туруханском районе ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, в горах южных районов местами сильные дожди.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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