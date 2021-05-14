Иерусалим, , 01:54 — REGNUM Не менее 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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Отмечается, что 300 снарядов не долетели до границы и разорвались на территории сектора. Еще несколько сотен ракет были уничтожены израильской системой ПВО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Газы заявили, что с начала противостояния в секторе Газа из-за ударов ВВС Израиля погибли 109 палестинцев.

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