Белград, , 01:52 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 13 мая встретилась в Афинах с президентом Греции Катериной Сакеларопулу и поблагодарила ее за поддержку, которую эта страна оказывает Сербии на пути в ЕС. Она указала, что эта поддержка Греции очень много значит для Сербии, поскольку европейская интеграция является важной предпосылкой долгосрочной стабильности. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Брнабич заявила, что Сербия и Греция подпишут соглашение об отмене роуминга на следующей неделе.

Брнабич также поздравила президента с годовщиной независимости Греции, так как в этой стране в этом году исполняется 200 лет со дня начала освободительной войны от османской власти в 1821 году.

«Я всегда с нетерпением жду новых встреч, совместных проектов, потому что Греция является одним из крупнейших партнеров Сербии, политически и экономически, и обе страны связывают братские чувства», — отметила Брнабич.

Президент Греции поблагодарила ее за участие в праздновании юбилея, что, как она подчеркнула, демонстрирует исключительные отношения стран и исторические связи между двумя народами.