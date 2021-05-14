Богота, , 01:43 — REGNUM Министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блум подала прошение об отставке президенту страны Ивану Дуке, сообщает пресс-служба колумбийского МИД.

Сообщается, что соответствующее заявление Дуке уже подписал 11 мая. При этом Блум в своем открытом письме выразила уверенность, что президент Колумбии сможет вывести республику из социального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно о начале продовольственного кризиса в Колумбии из-за трех недель протестов против налоговой реформы. В частности, в городе Кали образовался дефицит бензина и продовольствия.