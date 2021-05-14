Вашингтон, 14 мая 2021, 01:41 — REGNUM Астероид, получивший название 2015 KJ19, приблизится к Земле на минимальное расстояние днём 14 мая, говорится в материалах Центра изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Длина астероида составляет 118 метров, что примерно соответствует размеру стандартного футбольного поля. Согласно анализу NASA, астероид будет пролетать мимо нашей планеты со скоростью 23 километра в секунду около 6:00 по восточному времени (14:00 мск).
При этом ближайшая точка траектории полёта будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны, поэтому опасности для землян астероид не представляет.
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