Москва, , 01:42 — REGNUM На прошедшей неделе 48 летательных аппаратов иностранных государств (36 самолётов-разведчиков и 12 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 14 мая опубликовала газета «Красная звезда».

На перехват возможных нарушителей дважды вылетали российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 264 лётные смены на 70 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 4,5 тыс. практических мероприятий на 87 полигонах. Было выполнено более 500 занятий по вождению, из них 36% — ночью. Десантниками было выполнено более 7,7 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли около 50 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа ВМФ России был передан атомный подводный крейсер проекта 885М «Казань».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский истребитель Су-27 перехватил над акваторией Чёрного моря три самолета ВВС Франции — два истребителя «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135.

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