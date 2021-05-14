Рамалла , , 01:32 — REGNUM В общей сложности 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод выпустило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам», 14 мая передает радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на заявление организации.

В подразделении движения назвали этот шаг ответом на недавние удары Израиля по северным районам сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские ВВС атаковали штаб внутренней безопасности и оружейный склад ХАМАС в Газе. Кроме того, они нанесли удар по дому, в котором проживет начальник подразделения беспилотников ХАМАС Самер Абу-Дак. Одновременно с атаками с воздуха армия Израиля начала наземную операцию в секторе.

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