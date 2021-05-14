14 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о стабилизации в вопросе цен на продукты в России.

Артур Савин, , 08:28 — REGNUM Заявление пресс-службы правительства Российской Федерации, согласно которому ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но ещё требуют особого внимания цены на яйца, гречку, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою озабоченность по этому поводу 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"А что, действительно стабилизация! Цены растут стабильно, ровно вверх!» — отметил Serg G.

Многие пользователи восприняли данное заявление как форменное издевательство, ведь стабилизация цен произошла, по сути, на пике роста цен, т. е. зафиксировала крайне негативные ценники в продуктовых магазинах.

«А толку? Цены как росли, так и растут. Если бы так зарплаты и пенсии росли. Цены на всё выросли за 2 года минимум на 35 процентов. А зарплата? Например, социальная пенсия выросла лишь на 350 рублей. Прибавили для смеху. Это уже издевательство! Только на словах улучшение!» — возмущается Игорь Ш.

Некоторые комментаторы считают, что торговые сети провернули успешную махинацию с ценами, в результате которой рост цен в два раза оказался зафиксирован и назван стабилизированным, а значит — «легализованным».

"Стабилизировать, когда уже всё поднялись? Браво! А вернуть назад никак?» — задаётся вопросом Виталий Т.

Гречневая крупа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей пришла к выводу, что всему виной иностранное присутствие в области продовольственного снабжения населения Российской Федерации.

«Если торговые сети в России — иностранные, то всем должно быть более чем очевидно, что решение о подъёме цен принимается из-за рубежа!» — указывает Алексей С.

Другие напомнили, что до сих пор множество продукции поставляется из-за рубежа, а значит, рост цен на иностранные товары влияет в том числе и на курс национальной валюты.

«Пока поставки продукции будут осуществляться с Запада, будут цены всегда выше. Качество товаров с Запада всегда хуже. Наша продукция скоро совсем исчезнет с прилавков, если мы себя не обеспечим поддержкой отечественного производителя», — поделился своим мнением Андрей Т.

Ряд комментаторов считает, что необходимо очистить продуктовую сферу от засилья представителей иностранного бизнеса. Тогда, считают люди, цены поползут вниз.

«В сфере производства продуктов много иностранных хозяев предприятий, поэтому, исполняя решения своих правительств, они могут повышать цены и иными способами дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Поэтому правительство и вынуждено принимать меры по защите населения нашей страны. Для западных инвесторов, акционеров население нашей страны — это средство обогащения. Уж слишком сильно проникли западные «бизнесмены» во все сферы нашей экономики», — считает Николай Т.

Растительное масло Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто напомнил, что правительству пора организовывать государственные магазины, в которых власти сами будут устанавливать цены на продукты.

«Цены на продукты растут? Ну, так, а где хоть один государственный продуктовый магазин? Частники какие цены хотят, такие и устанавливают», — заметил Михаил М.

Напомним, 13 мая на сайте правительства Российской Федерации появилась информация о том, что ситуация с ценами на продукты стабилизируется, но ещё требуют особого внимания цены на яйца, гречку, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар.