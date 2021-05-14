Нью-Йорк, США, , 01:37 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 мая ростом, начав «отскок» после рекордного снижения на фоне данных об инфляции. Больше других прибавил Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 433,79 пункта (1,29%), до уровня 34 021,45 пункта. S&P 500 прибавил 49,46 пункта (1,22%), поднявшись до уровня 4112,50 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 93,31 пункта (0,72%), до уровня 13 124,99 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,93 до уровня $63,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 мая снижением на фоне данных о рекордной инфляции.

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