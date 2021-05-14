14 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 12:24 — REGNUM Призыв к американцам комиссии США по безопасности потребительских продуктов не наливать бензин в пластиковые пакеты на фоне ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками после кибератаки на крупнейшего трубопроводного оператора страны Colonial Pipeline вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 14 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Придется гуманитарную помощь МЧСовцам отправлять, люди же все-таки, хоть и американцы», — отмечает Борис Ч.

Многие пользователи оказались по-настоящему удивлены тем, что американцы умудряются наливать бензин в пластиковые пакеты. Подобное стечение обстоятельств на территории России представить себе просто невозможно.

«Наливать бензин в пластиковые пакеты — это какое-то ноу-хау. И как они только додумались до этого?» — удивляется Наталия К.

Некоторые комментаторы искренне не поняли столь большого ажиотажа на топливо среди жителей США. Люди считают, что с ценами на территории Российской Федерации американцы бы и вовсе сошли с ума.

«Говорят, подорожал у них бензин-то аж до 49 рублей за литр в пересчёте на наши деньги. Мы тут и без дефицитов дороже заправляемся. Зачем они так переживают?» — задаётся вопросом Виктория Б.

Резервуар для хранения рафинированной нефти на объекте Colonial Pipeline Dorsey Junction в Вудбайне, штат Мэриленд National Transportation Safety Board

Ряд пользователей считает, что переживать населению США точно не стоит, потому что экономические инструменты быстро отрегулируют недостатки топлива и цены вновь вернутся к разумным показателям.

«В США нормальная рыночная экономика: если увеличился спрос, моментально увеличивается производство дефицитного товара и проблема решается. Так что такие истерики в Штатах немногочисленны и сойдут на нет», — предполагает Игорь С.

Отдельные граждане вынесли предположение, что подорожания и дефицита топлива в США стоит опасаться больше жителям России, на которых встряски на мировых рынках сказываются непосредственным образом.

«Значит, запасаться нужно нам тоже. В США бензин дешевле, и раз существует такая истерика, то нам это точно откликнется. Опять какую-то шляпу нам готовят», — считает Елена К.

Нашлись и те, кто указал, что в России всё настолько тяжело с ценами на топливо, что люди, даже будь на горизонте реальная угроза дефицита, ничего предпринимать не станут, а, скорее, просто откажутся от личного транспорта, который и так вынимает достаточно крупную сумму из кошелька.

«Мне кажется, если завтра в России объявят, что топлива в стране больше не будет, то никто даже и с дивана не встанет. Денег и так особо нет, с таким исходом люди уже заранее смирились», — написал Евгений Ч.

АЗС «Газпромнефть» Gazprom-neft.ru

Напомним, 12 мая комиссия США по безопасности потребительских продуктов призвала американцев не наливать бензин в пластиковые пакеты на фоне ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками после кибератаки на крупнейшего трубопроводного оператора страны Colonial Pipeline.