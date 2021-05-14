Киев, , 01:22 — REGNUM Председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука пытаются изолировать перед возможными досрочными выборами в Верховную раду, заявил 13 мая глава фракции ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик в эфире телеканала «Первый независимый».

«И как-то (хотят — ред.) изолировать Медведчука, убрать в сторону, своего рода, домой посадить. Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется», — описал Лесик стремление киевских властей ограничить свободу соратника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Киеве 13 мая принял решение о заключении Медведчука под домашний арест. Такая мера пресечения была избрана после предъявления политику подозрения в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Комментируя это решение, Медведчук заявил, что обвинения, прозвучавшие в суде во время избрания ему меры пресечения, не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

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