14 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 11:56 — REGNUM Заявление пресс-секретаря армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса о том, что вооружённые силы страны планируют наземную операцию в секторе Газа, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 мая в социальной сети Facebook.

Флаг Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«Неужели нельзя решать возникающие проблемы мирным путём. Сколько можно применять средневековые методы права сильного. Цените жизнь, как свою, так и чужую», — пишет Svetlana A.

Многие пользователи призвали стороны конфликта уйти от решения путём кровопролития. Люди считают, что те методы, которые стремится использовать Израиль, ранее уже были осуждены мировым сообществом.

«Для наведения гражданского порядка следует использовать исключительно полицейские силы. Армию, а тем более авиацию и тяжелые вооружения использовать в случае гражданских конфликтов нельзя — это преступление. В конце концов, именно за это был уничтожен Муаммар Каддафи!» — напомнил пользователь Николай Н.

Часть людей считает, что коллективный Запад может выступить с призывом к Израилю. Если правительство страны проигнорирует голос Европы и Америки, то против него могут быть введены санкции.

«Ну, теперь Европа и Америка санкциями задушит. Но, в отличие от ситуации с Россией, только мысленно», — предполагает Татьяна В.

Биньямин Нетаньяху в штабе Южного командования Армии обороны Израиля Government Press Office (Israel)

Некоторые комментаторы считают, что Израиль может попасть под гнёт санкций со стороны стран Запада. Но если этого не произойдёт, то США и Евросоюз вновь подтвердят свою приверженность двойным стандартам.

«А что там насчёт санкций? Если их не вводят, может быть, и России так себя можно вести? К примеру, решить наконец-таки вопрос Донбасса», — отметил William K.

Отдельные пользователи убеждены, что если в конфликт не вмешается Вашингтон, то свято место долго пустовать не будет. В регионе свои интересы имеют многие, в том числе и Пекин, отметили граждане.

«США вмешиваются, и ещё как. Китай на многое претендует в этом регионе. Они крупные державы. К США можно относиться по-разному, но они, как и их союзники, берут и делают. А Россия ведёт себя слишком стеснительно и неуверенно», — поделился своим мнением Николай Р.

Нашлись и те, кто убежден, что, в случае серьезного обострения, могут вспыхнуть все регионы в этом и без того жарком месте. Люди убеждены, что Израиль находится в окружении крайне недружественных стран и ему необходимо действовать крайне аккуратно.

«Судя по всему, Эрдоган молчать тоже не станет. Я так думаю, после разгрома турецкой гуманитарной организации в Газе Турция будет внимательно следить за ситуацией в этом регионе», — считает Им. Х.

Израильские солдаты (сс) Israel Defense Forces

Напомним, 13 мая пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса заявил на брифинге, что вооружённые силы страны планируют наземную операцию в секторе Газа.