Анкара, , 01:21 — REGNUM Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который 13 мая прибыл в Сирию и осмотрел блочные дома, построенные в координации с управлением по предотвращению катастроф и чрезвычайных ситуаций Турции в районе Идлиба в Сирии, отметил, что за 1 год было установлено 35 тысяч домов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, вместе с помощниками министра внутренних дел Исмаилом Чатаклы и Мехметом Аксоем, генерал-майором жандармерии Турции Арифом Четином, генеральным директором турецкой полиции Мехметом Акташем прибыл в Идлиб 13 мая.

Сойлу изучаил работу по строительству блочных домов, построенных в 3 отдельных регионах, посетил сирийцев, живущих в домах и палатках, выслушал их проблемы и поздравил их с праздником. Раздавая детям различные подарки, Сойлу также передал семьям привет от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.