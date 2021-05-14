Новочеркасск, Ростовская область, , 03:19 — REGNUM В Ростовской области 35 новочеркасских детей-сирот обеспечат жильём. На эти цели выделено более 59 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

В настоящее время готовится документация для проведения торгов на приобретение жилья на вторичном рынке. Прорабатывается вопрос с застройщиками казачьей столицы. Выдать ключи от квартир власти планируют до конца ноября 2021 года.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после многочисленных нарушенийвзял на контроль обеспечение жильём детей-сирот в Ростовской области. Глава СКР «потребовал предоставить статистику по региону касательно получения сиротами жилья и потребовал изучить, в каком объёме освоены денежные средства».

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