Рамалла , 14 мая 2021, 01:03 — REGNUM По меньшей мере 109 палестинцев погибли с начала авиаударов Израиля по сектору Газа, 13 мая сообщили в пресс-службе минздрава Газы.
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Ранее СМИ распространили информацию о 72 жертвах атак. Среди погибших 28 несовершеннолетних и 15 женщин. Кроме того, в результате авиаударов пострадал 621 палестинец.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент США Джо Байден заявил, что не видит существенного «перегибания палки» со стороны Израиля в отношении Палестины.
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