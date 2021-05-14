Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Соединённые Штаты не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса в Китае, которое проводилось под контролем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил 13 мая госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.

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«Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение этой работы, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, исследование должно начаться «с ясного понимания произошедшего», и вопрос заключается в «не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миссия ВОЗ завершилась в китайском Ухане в феврале этого года. Специалисты опубликовали свой доклад в марте, однако он не содержал убедительных данных о происхождении коронавируса.

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