Ростов-на-Дону, , 01:23 — REGNUM Участниками онлайн-шествия «Бессмертного полка» стали около 60 тыс. жителей Ростовской области, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Со своими героями в строй встали почти 60 тысяч жителей Дона. По числу участников онлайн-шествия мы вошли в первую десятку регионов страны. А всего в «Бессмертном полку» прошли почти два миллиона россиян», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области акция «Бессмертный полк» может пройти в привычном формате 24 июня. Шествие состоится, если позволит ситуация с коронавирусом.

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