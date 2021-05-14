Дакка, , 01:01 — REGNUM В Бангладеш за прошедшие сутки выявили 1290 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает управление здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 778 687. Также в Бангладеш за 13 мая умер 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 12 076 человек.

Отмечается, что пиковые показатели по заболеваемости коронавирусной инфекции в Бангладеш фиксировались в начале-середине апреля 2021 года. К настоящему времени заболеваемость COVID-19 в республике снижается.