Ростов-на-Дону, , 00:59 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону заменят украденные из сквера имени Чуковского деревья крупномерными елями, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Случай с кражей елей, посаженных детьми, получил широкий резонанс в нашем городе. Мы приобретём новые ели, при этом они будут крупномерными, тем самым снизим повторение риска вандализма», — написал градоначальник в Instagram.

Напомним, что злоумышленники похитили деревья, высаженные детьми в сквере имени Чуковского. Ранее отличники заложили аллею из 14 именных елей. Саженцы семьи приобретали за свой счёт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону похитили деревья, высаженные детьми