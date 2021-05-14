Ростов-на-Дону, , 00:55 — REGNUM В Ростовской области с начала 2021 года в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 54 ребёнка в возрасте до 16 лет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

В результате аварий шесть человек погибли, 48 получили травмы различной степени тяжести. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет снизилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в ведомстве. Однако с наступлением весенне-летнего периода всё больше становится аварий с участием детей-пешеходов.

Сотрудники дорожной полиции призвали контролировать поведение детей вне дома. Малолетних детей необходимо крепко держать за руку рядом с проезжей частью.