Иерусалим, , 00:50 — REGNUM Наземную атаку на сектор Газа начали израильские военные, 14 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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Операция ведется одновременно с ударами военно-воздушных сил Израиля по объектам в секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая израильские ВВС нанесли авиаудар по штабу внутренней безопасности и оружейному складу палестинского движения ХАМАС в Газе, а также по дому, где живет начальник подразделения беспилотников ХАМАС Самер Абу-Дак.

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