Анкара, , 00:49 — REGNUM На сегодняшний день во всем мире от коронавируса было привито более 1 миллиарда 370 миллионов человек. Турция 13 мая заняла восьмое место в мире, привив 25 миллионов 466 тысяч 743 человек. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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В Китае привито 354 млн 272 тыс. человек, в то время как 264 млн 680 тыс. граждан вакцинировало в США, 176 млн 45 тысяч — в Индии, 54 млн 160 тысяч — в Англии, 49 миллионов 188 тысяч — в Бразилии, 36 миллионов 837 тысяч — в Германии, 26 миллионов 806 тысяч — во Франции, 25 миллионов 466 тысяч 743 человека — в Турции с 25 млн 404 тыс. — в Италии, около 22 миллионов 575 тысяч — в России.

Страной с наибольшим числом вакцинированных от коронавируса на каждые 100 человек населения стали Сейшельские острова. На Сейшельских островах, где количество введённых доз вакцины превышает население страны, количество привитых на 100 человек составило 132. В Турции этот показатель составил 30,06 на 100 человек.