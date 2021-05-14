Кагальницкий район, Ростовская область, 14 мая 2021, 00:44 — REGNUM В Ростовской области завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей в апреле 2021 года. Несовершеннолетняя нашлась, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.
Каких-либо преступлений в отношении жительницы станицы Кировской Кагальницкого района не совершалось, уточнили в ведомстве. Следователи выясняют мотивы исчезновения подростка.
Напомним, подростка искали следователи, полицейские и волонтёры.
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