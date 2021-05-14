Иерусалим, , 00:40 — REGNUM Авиаудар по штабу внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли израильские военно-воздушные силы, 13 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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В заявлении военных отмечается, что в атакованном здании располагается кабинет начальника внутренней безопасности и ряд других подразделений ХАМАС. Кроме того, удару с воздуха также подвергся оружейный склад движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ВВС Израиля нанесли удар по дому начальника подразделения беспилотников ХАМАС Самера Абу-Дака.

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