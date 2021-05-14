Париж, , 00:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 у берегов французской заморской территории Уоллис и Футуна в Тихом океане, сообщает Геологическая службы США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 203 километрах к юго-юго-востоку от населенного пункта Ало. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 416,92 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая землетрясение магнитудой 2,0 произошло на территории Южной Кореи. Его очаг находился в 15 километрах к востоку от уезда Ванджу на глубине 10 километров. Пострадавших не было.