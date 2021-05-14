Миллерово, Ростовская область, , 00:39 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в гибели подростка на производстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла в Миллерово в 2020 году. Как полагают следователи, руководитель фирмы допустила к демонтажу металлолома «необученного правилам и технике безопасности 17-летнего подростка». Разнорабочий выбрал небезопасный способ демонтажа металлолома, в результате чего на него упал фрагмент металлической конструкции. Подросток погиб на месте.

Материалы уголовного дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, направлены в суд.