Ростов-на-Дону, , 00:34 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инициативой приступить к строительству западной хорды Ростовского транспортного кольца в 2022 году. Об этом шла речь на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ.

«Как вы знаете, в соответствии с поручением президента РФ мы работаем над созданием Ростовского транспортного кольца. Один из составляющих кольцо объектов — западная хорда. Мы ведём сейчас её проектирование и делаем это с опережением графика. Рассчитываем завершить проект в июле следующего года, и тогда же можно будет приступить к его реализации», — обратился глава региона к вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину.

ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки на Дон осенью 2020 года оценил масштабный проект. Завершить строительство Ростовского транспортного кольца длиною 110 км планируется в течение пяти лет. Объем инвестиций составит не менее 156 млрд рублей.