Приштина, , 01:04 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 13 мая провела встречу с президентом Словении Борутом Пахором в Приштине.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции со словенским лидером Османи рассказала о подготовке иска против Сербии в международный суд по обвинению в геноциде.

Вьоса Османи, президент Косово У каждого, кто близко знаком с резней, учиненной Сербией в Косово, формируется однозначное мнение о том, что целью сербских сил было уничтожение. Часть подготовки к иску требует проведения очень глубокого исследования. Мы будем сотрудничать с любым государством, которое поможет нам установить справедливость.

Правительство Альбина Курти намерено подать иск против Сербии в международный суд в конце 2022 года.

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