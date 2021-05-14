Приштина, 14 мая 2021, 01:04 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 13 мая провела встречу с президентом Словении Борутом Пахором в Приштине.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе совместной пресс-конференции со словенским лидером Османи рассказала о подготовке иска против Сербии в международный суд по обвинению в геноциде.
Правительство Альбина Курти намерено подать иск против Сербии в международный суд в конце 2022 года.
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