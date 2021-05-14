Приштина, 14 мая 2021, 00:45 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 13 мая провела встречу с прибывшим в Приштину словенским коллегой Борутом Пахором.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Пахор заявил, что проблемы в отношениях между народами и государствами следует решать с большей политической честностью, чем то было до сих пор.
Предстоящее заседание саммита Брдо-Бриони словенский лидер назвал проверкой руководителей балканских государств на наличие воли к позитивным изменениям.
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