Приштина, , 00:45 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 13 мая провела встречу с прибывшим в Приштину словенским коллегой Борутом Пахором.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Пахор заявил, что проблемы в отношениях между народами и государствами следует решать с большей политической честностью, чем то было до сих пор.

Борут Пахор «Европа ожидает, что процессы реформ будут проходить быстрее. Проблемы в отношениях между народами и государствами следует решать с большей политической честностью, чем то было до сих пор. Следует выразить готовность к диалогу. Я верю, что власти Косово готовы всеми своими силами и авторитетом дать диалогу новый импульс».

Предстоящее заседание саммита Брдо-Бриони словенский лидер назвал проверкой руководителей балканских государств на наличие воли к позитивным изменениям.

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