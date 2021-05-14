Приштина, , 00:43 — REGNUM Процесс вакцинации населения от коронавируса в Косово был приостановлен 13 мая по случаю празднования одного из главных мусульманских праздников, Ураза-Байрама.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заявлении министерства здравоохранения Косово говорится, что вакцинация будет продолжена уже в пятницу, 14 мая.

На прививку будут в индивидуальном порядке приглашаться лица старше 65 лет. Явиться можно в период с 8 утра до 19:30 по местному времени.

В Приштине вакцинация проходит к зале «1 октября», а в других муниципалитетах — в центре семейной медицины.

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