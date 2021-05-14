Анкара, , 00:48 — REGNUM В министерстве внутренних дел Турции заявили, что в результате теракта на турецко-иранской границе погиб полицейский. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

В городе Агры были атакованы турецкие полицейские. Выстрелы были произведены ракетным и ствольным оружием. В результате нападения один полицейский был убит, а четверо полицейских получили ранения. Представители правоохранительных органов, осуществлявшие контроль границы с Ираном в районе Агры к востоку от Догубаязита, были обстреляны ракетными и длинноствольными пушками.

«Наши герои, сотрудники полиции, ответственные за соблюдение безопасности при строительстве пограничной стены на турецко-иранской границы были убиты в результате стрельбы со стороны Ирана членами сепаратистской террористической организации. Мы выражаем соболезнования во имя Аллаха семьям погибших и турецкой полиции», — заявили в МВД Турции.