Загреб, , 00:42 — REGNUM Правительство Хорватии 13 мая приняло решение направить по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса Албании и Северной Македонии в качестве гуманитарной помощи. В заседании правительства принял участие министр иностранных и европейских дел Хорватии Грлич Радман.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Радман отметил, что Европейская комиссия выделила обеспечение стран региона Западные Балканы помощью в виде вакцин от коронавируса в качестве приоритета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия направила 10 тысяч доз вакцины от коронавируса Северной Македонии.

В ходе заседания хорватского правительства была также сформирована междепартаментская рабочая группа по подготовке к вступлению Хорватии в ОЭСР.

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