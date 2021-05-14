Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве начался прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animation Film Festival). Об этом 14 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится в период с 14 по 19 июня 2021 года. Столичные компании смогут присоединиться к фестивалю в онлайн-формате. Всего на участие в нем будет отобрано 20 организаций из Москвы. Подать заявку необходимо до 25 мая включительно. В рамках фестиваля будет проводиться также крупный анимационный кинорынок MIFA.

«Правительство Москвы в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке города им удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила 720 тысяч долларов», — сказала вице-мэр.