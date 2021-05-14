Москва, , 07:20 — REGNUM За восемь с половиной лет свыше 120 тыс. человек стали участниками акции «День без турникетов» в Москве. Об этом 14 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятия в рамках этого проекта проводятся с осени 2012 года. Участники акции могут наблюдать за тем, как устроены столичные предприятия, и узнать о создаваемых в городе технологиях. Сейчас «День без турникетов» проходит каждый квартал на протяжении трех дней.

«Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные ИТ-компании. В прошлом году мы посвятили «День без турникетов» востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений — как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика», — сказала вице-мэр.

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