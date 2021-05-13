Кэри, США, , 23:59 — REGNUM Будущая бесплатная игра магазина Epic Games Store, возможно, будет AAA-игрой (игрой топ-уровня). Об этом 13 мая сообщил сайт сервиса.

Очередная бесплатная раздача стартует 20 мая 2021 года. Стоит отметить, что обычно администрация Epic Games Store публикует название игры, однако в этом случае оно скрыто. Таким же образом платформа поступила около года назад, когда в итоге оказалось, что Epic Games Store решил бесплатно раздать Grand Theft Auto V.

Напомним, сейчас пользователи онлайн-магазина Epic Games могут бесплатно добавить в свою библиотеку игру The Lion's Song («Львиная песня»). Она представляет собой визуальную новеллу в четырёх частях, сюжет которой рассказывает о закате Австро-Венгерской империи.

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