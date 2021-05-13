Москва, , 23:59 — REGNUM Российские банки за январь-апрель 2021 года банки выдали 613 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,72 трлн рублей. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

Согласно приведённой оценке ДОМ. РФ и аналитического агентства Frank RG, более 20% выданных кредитов на общую сумму 430 млрд рублей приходится на программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%.

Сообщается также, что показатели выдачи ипотеки в стране остаются высокими. В апреле банки выдали 195 тысяч кредитов в общей сложности на 560 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, и сопоставимо с показателем декабря 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России.

Напомним, в конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов, чтобы не допустить чрезмерного роста долговой нагрузки на население. Регулятор уже наблюдает «некоторые признаки перегрева» на рынке, заявила она.