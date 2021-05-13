Тирана, , 23:58 — REGNUM Тысячи мусульман 13 мая приняли участие в праздничном намазе по случаю празднования Ураза-Байрама на площади Скандербег в столице Албании Тиране.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, праздничная программа длилась с 5:40 до 6:20. Намаз продолжался с 6:10 до 6:20 по местному времени с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса.

По завершении молитвы некий мужчина попытался устроить самосожжение, крича «Аллах Акбар», что по-арабски означает «Аллах велик». На место происшествия немедленно прибыли полицейские. В ходе нейтрализации молодой человек кричал «Бога нет» и вел себя неуравновешенно.

В дальнейшем оказалось, что у мужчины были проблемы в семье.

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