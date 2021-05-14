Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Первая леди США Джил Байден почувствовала себя «голой» после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил вакцинированным от COVID-19 гражданам не носить маски. Об этом 13 мая сообщает CNN.

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«Мы чувствуем себя голыми», — ответила Байден на вопрос журналистов о том, как в Белом доме себя ощущают без масок. После паузы первая леди быстро добавила: «я имела ввиду в другом смысле».

ИА REGNUM напоминает, главный инфекционный врач США Энтони Фаучисообщил телеканалу CBS утром 13 мая, что вакцинированные от COVID-19 граждане могут не носить маски.

«Мы обязаны сделать этот переход. Если вы вакцинированы, вам не обязательно носить маски на улице. Было бы крайне необычно, если бы вы оказались в полностью переполненном помещении, где люди буквально падают друг на друга, тогда бы стоило надеть маску. Но в любой другой ситуации, если вы вакцинированы и вы снаружи, отложите маску. Вам не нужно ее носить», — приводит телеканал слова Фаучи.