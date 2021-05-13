Киев, , 23:52 — REGNUM В Донбассе лишился жизни один из участников карательной военной операции Киева, сообщает 13 мая пресс-служба украинской оперативно-тактической группы «Восток» на своей странице в Facebook.

По утверждению пресс-службы, украинский боевик был ликвидирован снайпером.

«Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», от вражеской пули снайпера (…) погиб военнослужащий ВС Украины», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на объявленное «перемирие», в Донбассе не прекращаются артиллерийские обстрелы и действия диверсионно-разведывательных групп.

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