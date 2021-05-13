Берлин, , 23:50 — REGNUM Сегодня, 13 мая, берлинский стадион «Олимпиаштадион» принял в своих стенах один из главных матчей сезона в Германии, в финале Кубка Германии между собой сразились дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Встреча завершилась уверенной победой «шмелей» со счетом 4:1.

В составе команды из Дортмунда по два гола на свой счет записали хавбек Джейдон Санчо и форвард Эрлинг Холанд. Отметим, что англичанин также отличился одной результативной передачей. Двумя ассистами отметился полузащитник Марко Ройс.

Единственный мяч «РБ Лейпциг» в этом матче забил испанский хавбек Дани Ольмо.

Для дортмундской команды эта победа в кубке стала пятой за историю.